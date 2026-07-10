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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kontrolle im Rahmen der Bayernweiten Schwerpunktaktion "Überwachung von Straßentankwagen" mit dem Eichamt Augsburg

Augsburg (ots)

Aichach - B300 / Parkplatz Kühbach - Am Mittwoch (08,.07.2026) unterstütze der Schwerverkehrstrupp (SVT) der VPI Augsburg das Eichamt Augsburg im Rahmen einer bayernweiten Schwerpunktaktion zur "Überwachung von Straßentankwagen" bei der Kontrollstelle in Kühbach, B 300.

Die Anhaltung erfolgte ausschließlich durch Kräfte des Schwerverkehrs der VPI Augsburg. Insgesamt wurden 19 LKWs zur Kontrolle angehalten, überwiegend Tank- und Silofahrzeuge. Das Eichamt musste bei einem Silofahrzeug und einem Sattelauflieger, auf dem ein Tank (zum Transport von Wasserstoff) montiert war, tätig werden. Beim o.g. Tank waren keine Siegelmarken an den Zählwerken vorhanden. Hier wird von Seiten des Eichamts beim deutschen Unternehmer weiter ermittelt.

Der Schwerverkehr der VPI Augsburg zeigte insgesamt neun Verstöße an. Die Beamten unterbanden bei zwei Fahrzeugen die Weiterfahrt. Eines der beiden Fahrzeuge durfte nach zwei Reifenwechseln vor Ort die Fahrt wieder fortsetzen.

Insgesamt wurden Sicherheitsleistungen im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich erhoben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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