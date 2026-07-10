PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag, den 09.07.2026, fuhr ein 30‑jähriger Mann mit einem Porsche von der Derchinger‑ und Aindlinger‑Straße über das Mittlere Moos bis zur Affinger‑Straße und gefährdete dabei den Straßenverkehr.

Gegen 15.30 Uhr wollten Polizeibeamte den 30-jährigen Autofahrer an einer Tankstelle kontrollieren. Als der 30-Jährige dies bemerkte, flüchtete er mit seinem Porsche auf die Derchinger Straße in Richtung Osten. Der 30-Jährige überholte wartende Fahrzeuge und überfuhr die rote Ampel im Bereich der Derchinger Straße / Aindlinger Straße. Dabei kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem Lkw. Der 30-Jährige flüchtete weiter mit dem Porsche über die Derchinger Straße und anschließend in die Straße, Am Mittleren Moos, und fuhr anschließend davon.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief positiv. Polizeibeamte stellten den Porsche in der Affinger Straße fest. Der Porsche wurde als Beweismittel sichergestellt.

Anschließende polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Fahrer um den 30-Jährigen handelt. Der Fahrer war zudem mit falschen Kennzeichen unterwegs und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Urkundenfälschung, Gefährdung des Straßenverkehrs, Verbotenen Kraftfahrzeugrennen und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Da es insbesondere an der Kreuzung Derchinger Straße / Aindlinger Straße zu einer Gefährdungssituation kam, sowie Aufgrund der im weiteren Verlauf (Am Mittleren Moos) hohen gefahrenen Geschwindigkeit des flüchtigen Porsches, bittet die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg Geschädigte oder Zeugen sich unter der Telefonnummer 0821/323-2010 zu melden.

Der 30-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 10.07.2026 – 13:44

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Missbrauch von Notrufen

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Donnerstag (09.07.2026) lösten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Brandmeldeanlage in der Reichenberger Straße aus. Gegen 17.45 Uhr haben bislang unbekannte Täter die Brandmeldeanlage eines alten Baumarktgebäudes ausgelöst. Kräfte der Feuerwehr stellten beim Eintreffen geöffnete Fenster und Türen fest. Der ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 13:44

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

    Augsburg (ots) - Haunstetten-Siebenbrunn - In der Nacht auf den heutigen Freitag (10.07.2026) fuhr ein 24-jähriger Mann alkoholisiert mit einem E-Scooter auf der Haunstetter Straße. Gegen 03.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 13:43

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Montag (06.07.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Tasche mit Schmuckgegenständen in der Iselinstraße. Zwischen 23.30 Uhr bis 24:00 Uhr vergas eine 64-Jährige die Tasche samt Inhalt vor der Haustüre. In der Zeit entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Tasche. Der Beuteschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im mittleren vierstelligen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren