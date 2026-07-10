Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - Im Zeitraum von Mittwoch (08.07.2026) bis Donnerstag (09.07.2026) kam es zu einem Fahrraddiebstahl in der Rosengasse.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten ein blau/grau/orangenes Mountainbike der Marke Cube, das an einem Stahlpfeiler versperrt war. Der Beuteschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

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