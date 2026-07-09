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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei vollzieht Durchsuchungsbeschlüsse aufgrund des Verdachts von Bestechung und Bestechlichkeit

Augsburg (ots)

   --------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg 
             ---------

PP Schwaben Nord - Am Mittwoch (08.07.2026) fand eine geplante und großangelegte Durchsuchungsaktion der Kriminalpolizei Augsburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Augsburg statt.

Gegen 06:00 Uhr durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei zeitgleich sechs Objekte (Wohn- und Gewerbeobjekte) im Bereich Ulm, im Bereich Elchingen und im Bereich Senden.

Die Beamten des Betrugskommissariats führten seit längerer Zeit umfangreiche Ermittlungen u.a. wegen des Verdachtes der Bestechlichkeit und Bestechung durch. Die Ermittlungen werden gegen drei männliche deutsche Tatverdächtige im Alter von 60 Jahren, 49 Jahren und 44 Jahren geführt. Beim 60-Jährigen und 44-Jährigen handelt es sich um ehemalige Mitarbeiter der Regierung von Schwaben.

Insgesamt entstand dadurch nach aktuellem Stand der Ermittlungen ein Vermögensschaden im unteren siebenstelligen Bereich.

Im Zuge des koordinierten Einsatzes wurden zwei Haftbefehle gegen den 60-Jährigen und den 49-Jährigen vollzogen. Die Männer wurden dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser setzte die Haftbefehle in Vollzug. Im Rahmen des Einsatzes konnten Vermögenswerte im mittleren sechsstelligen Bereich sichergestellt werden.

An dem Einsatz waren u.a. Kräfte des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, der KPI Neu-Ulm, des KD Ulm und der Staatsanwaltschaft beteiligt.

Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Augsburg geführt und dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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