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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand und Beleidigung

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Mittwoch (08.07.2026) gegen 16:30 Uhr leistete ein 40-Jähriger Widerstand und beleidigte Polizeibeamte in der Oberländer Straße. Die Polizeibeamten kontrollierten den 40-Jährigen, weil er Passanten belästigte und herumschrie. Der 40-Jährige ging hierbei bedrohlich auf die Beamten zu und warf einen Rucksack nach ihnen. Aufgrund des aggressiven Verhaltens fesselten die Beamten den 40-Jährigen. Hierbei leistete er Widerstand, schlug nach den Polizeibeamten und beleidigte diese. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Nachdem sich der 40-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, erfolgte eine Aufnahme in ein entsprechendes Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Beleidigung. Der 40-Jährige besitzt die italienische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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