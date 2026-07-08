Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Dienstag (07.07.2026) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto in der Pearl-S.-Buck-Straße. Im Zeitraum von 13.15 Uhr bis 13.45 Uhr riss der unbekannte Täter den Außenspiegel des Fahrzeugs ab. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000EUR. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und bittet um Mithilfe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der 0821/323-2510 zu melden.

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