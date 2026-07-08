Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbruch

Augsburg (ots)

Hochzoll - In der Zeit von Freitag (03.07.2026), 10:45 Uhr bis Dienstag (07.07.2026), 08:15 Uhr brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Mittenwalder Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich ein oder mehrere Täter gewaltsam Zutritt in das Wohnanwesen. Der Beuteschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls in/aus einer Wohnung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Innenstadt - In der Zeit von Sonntag (05.07.2026), 15:00 Uhr bis Montag (06.07.2026), 17:00 Uhr versuchten ein oder mehrere Täter in ein Wohnhaus in der Zobelstraße einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen versuchten unbekannte Täter, sich gewaltsam Zutritt zum Wohnanwesen zu verschaffen. Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls in/aus einer Wohnung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

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