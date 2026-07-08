Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trunkenheitsfahrt

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am Mittwoch (08.07.2026), gegen 02:00 Uhr, fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Fahrrad unter Einfluss von Alkohol in der Schertlinstraße. Der 40-Jährige fiel den Beamten auf, da er in Schlangenlinien fuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun gegen den 40-Jährigen wegen eines Vergehens der Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohols. Der 40-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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