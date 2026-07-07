Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei stoppt getunte Autos

Augsburg (ots)

Friedberg - Am Dienstag (07.07.2026) führten Beamte der Kontrollgruppe Tuning der Verkehrspolizei Augsburg zusammen mit Beamten der Polizeiinspektion Friedberg Kontrollen am Chippenham-Ring durch. Im Rahmen der Kontrolle konnten am Fahrzeug eines 23-Jährigen, eines 37-Jährigen und am Fahrzeug eines 40-Jährigen Manipulationen an der Abgasanlage festgestellt werden. Die Manipulation an der Abgasanlage führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis, weshalb die Polizei die Weiterfahrt unterband. Die Polizei leitete gegen die jeweiligen Fahrzeugführer ein Bußgeldverfahren nach der Straßenverkehrszulassungsverordnung ein. Der 23-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 31-Jährige sowie der 40-Jährige besitzen die deutsch-türkische Staatsangehörigkeit. In diesem Zusammenhang weist die Verkehrspolizei Augsburg daraufhin, dass kein Sound-Upgrade eine Stilllegung wert ist. Die Manipulation an Abgasanlagen führt zwangsläufig zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

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