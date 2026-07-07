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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei ermittelt nach Drogenfahrten

Augsburg (ots)

Donauwörth - Am Sonntag (05.07.2026), gegen 12:00 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Auto im Glockenfeldweg. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Der 24-Jährige besitzt die mazedonische Staatsangehörigkeit. Gegen 13:00 Uhr kontrollierten die Beamten einen weiteren Pkw-Lenker im Schmutterweg. Der 27-Jährige zeigte ebenfalls drogentypisches Verhalten. Die Beamten unterbanden auch hier die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Der 27-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Verkehrspolizei ermittelt nun gegen den 24-Jährigen und gegen den 27-Jährigen wegen Verstößen nach dem Straßenverkehrsgesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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