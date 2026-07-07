Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei ermittelt nach Drogenfahrten
Augsburg (ots)
Donauwörth - Am Sonntag (05.07.2026), gegen 12:00 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Auto im Glockenfeldweg. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Der 24-Jährige besitzt die mazedonische Staatsangehörigkeit. Gegen 13:00 Uhr kontrollierten die Beamten einen weiteren Pkw-Lenker im Schmutterweg. Der 27-Jährige zeigte ebenfalls drogentypisches Verhalten. Die Beamten unterbanden auch hier die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Der 27-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Verkehrspolizei ermittelt nun gegen den 24-Jährigen und gegen den 27-Jährigen wegen Verstößen nach dem Straßenverkehrsgesetzt.
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