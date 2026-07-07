Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

A8 FR Stuttgart / Höhe Dasing - Am Montag (06.07.2026) kam es auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart Höhe Anschlussstelle Dasing zu einem Unfall am Stauende mit zwei leicht verletzten Personen. Gegen 08.30 Uhr kam es auf der Autobahn auf Grund einer Baustelle zu einem Stau. Eine 46-jähriger Autofahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr einem 26-jährigen Autofahrer von hinten auf. Durch die Wucht des Anstoßes wurde das Auto des 26-Jährigen auf das davor befindliche Fahrzeug eines 33-Jährigen geschoben. Durch den Unfall wurden der 26-Jährige und der 33-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 16.500EUR. Die Autobahnpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen die 46-Jährige. Die 46-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell