Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei ermittelt nach Überladung

Augsburg (ots)

Dasing - Am Montag (06.07.2026) wurde eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg in der Straße Auf der Brandleiten auf einen Transporter mit geplatztem linkem Hinterreifen und offensichtlicher Überladung aufmerksam. Gegen 10.00 Uhr kontrollierten die Beamten den 44-jährigen Autofahrer. Hierbei stellten sie bei der anschließenden Überprüfung der Transportpapiere und einer Verwiegung des Fahrzeugs eine Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts um 2.600 kg bzw. eine Überladung von 74,29 % statt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden Die Verkehrspolizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung gegen den 44-Jährigen. Diesen erwartet ein Bußgeld in Höhe von 235EUR und 1 Punkt. Der 44-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit. Die Verkehrspolizei Augsburg appelliert an die Verkehrsteilnehmer sich an die gesetzlichen Vorschriften der Zuladung und Ladungssicherung zu halten um Verkehrsgefahren zu vermeiden.

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