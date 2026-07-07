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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Augsburg, A8, FR München - Am Montag (06.07.2026), gegen 06:45 ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A8, Fahrtrichtung München, zwischen der Anschlussstelle Augsburg-West und Augsburg-Ost. Ein 36-Jähriger fuhr mit seinem Sattelzug auf dem mittleren Fahrstreifen und geriet hierbei auf den rechten Fahrstreifen. Dabei touchierte er den Pkw eines 37-Jährigen, welcher auf den rechten Fahrstreifen fuhr. Durch den Zusammenstoß geriet der Pkw des 37-Jährigen ins Schleudern und prallte in der Folge gegen eine Betongleitwand. Bei der Kontrolle konnten die Beamten bei dem 36-Jährigen eine Alkoholisierung feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, führten eine Blutentnahme durch und stellten den Führerschein sicher. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 36-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Augsburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der 36-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Der 36-Jährige besitzt die kirgisische Staatsangehörigkeit. Der 37-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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