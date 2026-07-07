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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand und Beleidigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (07.07.2026), gegen 00:30 Uhr verhielt sich ein 66 -Jährigen aggressiv in der Konrad-Adenauer-Straße. Als Polizeibeamte den 66-Jährigen kontrollierten, beleidigte er die Einsatzkräfte und bespuckte sie. Aufgrund es aggressiven Verhaltens musste der 66-Jährige in den Arrest des Polizeipräsidiums Schwaben Nord verbracht. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Vergehens des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Der 66-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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