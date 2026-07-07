Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum von Samstag (04.07.2026), 16.00 Uhr, bis Sonntag (05.07.2026), 07.45 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Blücherstraße. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte dort ein geparktes Auto. Im Anschluss entfernten sich dieser unerkannt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000EUR. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zentrale Ergänzungsdienste unter der 0821/323-0 zu melden.

Göggingen - Am Montag (06.07.2026) Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Bergiusstraße. Hier beschädigte ein bislang unbekannter Täter das Fahrzeug und entfernte sich im Nachgang unerkannt. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000EUR. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell