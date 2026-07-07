Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach fahrlässiger Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Bereits am Sonntag (05.07.2026) wurde ein 29-Jähriger in der Fichtelbachstraße von einem Hund gebissen und dadurch leicht verletzt. Gegen 17.00 Uhr traf der 29-Jährige auf einen bislang unbekannten Mann, eine bislang unbekannte Frau sowie ein bislang unbekanntes Kind. Die Personen waren mit circa fünf bis sechs Hunden spazieren. Der 29-Jährige fuhr mit dem Fahrrad und musste auf Grund eines freilaufenden Hundes anhalten. Der Hund biss den 29-Jährigen daraufhin in den Unterschenkel. Die Personen entfernten sich im Nachgang unerkannt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.

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