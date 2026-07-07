Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung und weiterer Delikte
Augsburg (ots)
Hochzoll - Am Montag (06.07.2026) ging eine 14-Jährige in der Neuschwansteinstraße auf einen 13-Jährigen los und bedrohte diesen. Gegen 20.30 Uhr bedrohte die 14-Jährige den 13-Jährigen zunächst mittels einer Glasflasche und ging im Anschluss auf diesen los. Ein 52-Jähriger erkannte die Situation und trennte die Jugendlichen. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die 14-Jährige besitzt die deutsch-türkische Staatsangehörigkeit.
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