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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht

Augsburg (ots)

Zusmarshausen, A8, FR München - Am Freitag (03.07.2026), gegen 07:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A8, Fahrtrichtung München zwischen der Anschlussstelle Burgau und Zusmarshausen. Ein 43-Jähriger fuhr mit seinem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker fuhr auf dem mittleren Fahrstreifen und wechselte auf den rechten Fahrstreifen. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden, musste der 43-Jährige mit seinem Sattelzug nach rechts ausweichen und kollidierte hier mit einer Leitplanke. Ein 52-Jähriger fuhr im weiteren Verlauf über auf der Fahrbahn liegende Teile und beschädigte dadurch seinen Pkw. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich im Nachgang unerkannt. Die Autobahn musste für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 71.000 Euro. Die Autobahnpolizei ermittelt nun wegen des Vergehens des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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