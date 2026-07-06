Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (03.07.2026), gegen 00:30 Uhr fuhr ein 43-Jähriger mit einem E-Scooter im Wolfsgäßchen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Bei einer Kontrolle durch die Polizei konnte bei dem Fahrer eine Alkoholisierung festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Die Polizei unterband die Weiterfahrt, veranlasste eine Blutentnahme und stellte den Führerschein sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr in Folge Alkohols. Der 43-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell