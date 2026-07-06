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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Kfz

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (05.07.2026), gegen 16:00 Uhr beschädigte ein 43-Jähriger mehrere geparkte Autos in der Rosenaustraße, Johannes-Rösle-Straße und Pferseer Straße. Die Fahrzeuge parkten ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Der 43-Jährige schlug hierbei gegen die Motorhauben der Fahrzeuge und warf zudem noch Mülltonnen um. Der 43-Jährige konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen noch in Tatortnähe festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.600 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. Der 43-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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