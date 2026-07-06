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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Sonntag (05.07.2026) kam es auf der Bürgermeister-Ackermann-Straße / Sommestraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 11.15 Uhr befuhr eine 43-jährige Autofahrerin die Bürgermeister-Ackermann-Straße in westliche Fahrtrichtung stadtauswärts und bog nach rechts in die Sommestraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen der 43-jährigen Autofahrerin und einem bislang unbekannten Fahrradfahrer. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der Fahrradfahrer unerkannt auf der Bürgermeister-Ackermann-Straße stadtauswärts. Der Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben: Ca. 180cm groß, blond, fuhr vermutlich ein grünes Fahrrad. Das Auto der 43-Jährigen wurde bei dem Zusammenstoß an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg West ermittelt nun u.a. wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich ebenfalls bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der 0821/323-2510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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