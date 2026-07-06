Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Sonntag (05.07.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Donauwörther Straße, bei dem ein Rollerfahrer leicht verletzt wurde. Gegen 19.30 Uhr befuhr ein 58-Jähriger auf seinem Roller die Donauwörther Straße stadteinwärts. Parallel neben ihm fuhr die Straßenbahn in dieselbe Richtung. Der 58-Jährige bog unvermittelt nach links ab, um die Schienen zu überqueren. Der 61-jährige Straßenbahnfahrer konnte trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Rollerfahrer stürzte auf die Fahrbahn, da er seinen Helm nicht geschlossen hatte, flog ihm dieser vom Kopf und er erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf. Der Tramverkehr kam für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge zum Stillstand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 58-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1 Promille. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme, der Mann wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrgäste in der Straßenbahn blieben alle unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 58-Jährigen. Beide Unfallbeteiligten haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

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