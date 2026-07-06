Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Sonntag (05.07.2026) entwendete ein oder mehrere bislang unbekannter Täter ein Fahrrad, das in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße abgesperrt war. Der Geschädigte stellte sein Fahrrad gegen 09.15 Uhr an der Tatörtlichkeit ab und versperrte dieses mit einem Fahrradschloss. Als er gegen 15.00 Uhr zurückkehrte, war sein graues Mountainbike der Marke Mondraker nicht mehr vor Ort. Das Schloss wurde mutmaßlich mit einem Bolzenschneider durchtrennt und befand sich noch am Tatort. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Die Polizei Augsburg Süd ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eines Fahrrades und bittet Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter oder den Verbleib des Fahrrades geben können, sich unter der Tel. 0821/323-2710 zu melden.

Innenstadt - Im Zeitraum vom Donnerstag (02.07.2026), gegen 21.30 Uhr bis Freitag (03.07.2026), 05.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter zwei Fahrräder aus einer Tiefgarage in der Willi-Stör-Straße. Kurz nach der Tat stellte der 43-jährige Geschädigte fest, dass sein Fahrrad auf einem Internetportal zum Verkauf angeboten wird. Er vereinbarte einen Termin mit dem Verkäufer und informierte die Polizei. Bei einem Scheinkauf konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 15 und 17 Jahren von der Polizei festgenommen und die beiden gestohlenen Fahrräder sichergestellt werden. Die beiden jugendlichen Tatverdächtigen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den 15- und den 17-Jährigen. Der 15-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 17-Jährige hat die kosovarische Staatsangehörigkeit.

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