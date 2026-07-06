Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Göggingen - Bereits am Freitag (03.07.2026) schlug ein bislang unbekannter Täter einen E-Scooterfahrer, der daraufhin stürzte. Der Täter flüchtete anschließend über die B17. Gegen 12.15 Uhr befuhr der 32-jährige Geschädigte die Firnhaberstraße in nordwestlicher Richtung. Der unbekannte Täter lief auf der Firnhaberstraße in südöstlicher Richtung. Nachdem der Geschädigte durch die Unterführung gefahren war, trat der unbekannte Mann auf die Fahrbahn und schlug dem Geschädigten mit der Faust gegen die Schulter. Der 32-Jährige stürzte, der unbekannte Täter flüchtete in südöstliche Richtung. Der Geschädigte sprach eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife an, die den flüchtigen Täter fußläufig verfolgte. Der Unbekannte flüchtete über einen Fußweg in Richtung Bahngleise, überquerte diese und begab sich an die Böschung der B17. Er überquerte alle drei Fahrstreifen der B17, verharrte kurz im Grünstreifen und überquerte letztlich dir weiteren drei Fahrstreifen. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten Gefahrenbremsungen einleiten, um eine Kollision zu verhindern. Im Anschluss kletterte der unbekannte Täter die Böschung hinauf und begab sich auf das Messegelände, wo die Polizeibeamten ihn aus den Augen verloren. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, ca. 90 Kilogramm schwer, kräftige Figur, osteuropäisches Erscheinungsbild, er trug ein schwarzes T-Shirt, eine kurze schwarze Hose, sehr kurz geschorene Haare und Flip-Flops. Die Polizei Augsburg Süd ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung gegen den unbekannten Täter. Zeugen, die Hinweise auf diesen geben können und Geschädigte, die durch dessen Überqueren der B17 Fahrbahn gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell