Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung, Beleidigung und versuchter Nötigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (05.07.2026) beleidigte und schlug ein bislang unbekannter Täter einen Taxifahrer in der Jakoberstraße. Der Mann flüchtete anschließend mit einer Frau. Gegen 02.15 Uhr fuhr der 54-jährige Taxifahrer in die Jakoberstraße. Als er dort anhielt, stieg ein bislang unbekannter Mann auf den Beifahrersitz und wollte befördert werden. Der Taxifahrer hatte jedoch bereits einen Auftrag und lehnte ab. Daraufhin kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, woraufhin der unbekannte Täter ausstieg, um das Fahrzeug herum ging und den Taxifahrer ins Gesicht schlug. Der Taxifahrer wurde dadurch nur leicht verletzt. Zudem beleidigte er den 54-Jährigen. Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter zusammen mit einer Frau in Richtung Jakobertor. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 180 cm groß, Glatze, vermutlich osteuropäische Herkunft, er trug ein hellblaues Hemd und eine Jeans. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und versuchter Nötigung. Zeugen, die Hinweise auf den Mann und seine Begleiterin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg Mitte unter der Tel. 0821/323-2110 zu melden.

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