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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung, Bedrohung und weiterer Delikte

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Samstag (04.07.2026) kam es im Naturfreibad in Haunstetten zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall. Gegen 22.30 Uhr kam es zu einer Streitigkeit zwischen einer 27-Jährigen, die mit ihrem 41-jährigen Begleiter auf dem Seefest war und einer 37-Jährigen, die mit ihren 16 und 17 Jahre alten Töchtern ebenfalls das Fest besuchte. Im Verlauf der Streitigkeit wurde die 37-Jährige durch die 27-Jährige beleidigt. Als die Töchter der 37-Jährigen dazwischengingen, wurden sie von der 27-Jährigen bedroht. Es kam zu mehreren wechselseitigen Beleidigungen und Bedrohungen, alle Beteiligten wurden letztlich durch einen Security-Mitarbeiter des Festgeländes verwiesen. Auf der Postillionstraße kam es dann erneut zu einer wechselseitigen Auseinandersetzung, bei der die 27-Jährige und der 41-Jährige die anderen Beteiligten schubsten. Die 17-Jährige erlitt hierbei einen Kratzer am Oberarm. Die Polizei Augsburg Süd ermittelt nun wegen Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung und weiterer Delikte. Um den Sachverhalt abschließend klären zu können werden dringend unbeteiligte Zeugen gesucht, die sich ebenfalls am Seefest aufgehalten haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden. Alle Beteiligten haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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