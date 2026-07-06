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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach sexueller Belästigung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Samstag (04.07.2026) fasste ein bislang unbekannter Täter einer 26-Jährigen in den Schritt und entfernte sich anschließend. Gegen 00.00 Uhr lief die 26-Jährige von der Wertachbrücke in Richtung Oberhauser Bahnhof. An der Kreuzung Ulmer Straße / Matthäus-Lang-Straße kamen ihr zwei männliche Personen entgegen. Einer der Männer fasste der 26-Jährigen unvermittelt in den Schritt über der Hose. Im Anschluss entfernten sich die beiden männlichen Personen in Richtung Wertachbrücke. Eine Fahndung der Polizei nach den beiden unbekannten Männern verlief ohne Erfolg. Die Geschädigte beschrieb den bislang unbekannten Täter folgendermaßen: Ca. 25 - 35 Jahre alt, 170 cm groß, schlanke Statur, längere lockige Haare, dunklerer Hauttyp. Er trug eine orange/rote kurze Hose und Sneaker. Von seinem Begleiter ist keine Beschreibung vorhanden. Beide Männer hielten eine Dose in der Hand. Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung und bittet um Mithilfe. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der 0821/323-2510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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