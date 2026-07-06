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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Trickbetrügen

Augsburg (ots)

Bergheim / Mering - Am Donnerstag (02.07.2026) und Freitag (03.07.2026) kam es in Bergheim, bzw. in Mering zu jeweils einem erfolgreichen Fall des Callcenterbetrugs. Jeweils in den Mittagsstunden riefen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter bei den Hausbewohnern an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Auf Grund akuter Einbruchsgefahr wurden die Bewohner aufgefordert Bargeld und Wertsachen in einem Behältnis vor den jeweiligen Haustüren zu deponieren. Im weiteren Verlauf wurden die Anwohner in der Leitung gehalten und beschäftigt, während ein unbekannter Täter das Bargeld und die Wertsachen abholte. In beiden Fällen waren die Täter erfolgreich und erbeuteten Bargeld und Wertgegenstände im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Betrugs und bittet um Mithilfe. Zeugen der Vorfälle werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3821 zu melden. Zudem hat die Polizei folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen: - Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren persönlichen Daten oder Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis. - Lassen Sie keine fremden Personen zu Ihnen ins Haus oder die Wohnung. Nutzen Sie hierbei beispielsweise eine Gegensprechanlage. - Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme derartiger Personen umgehend den Polizeinotruf 110. - Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst. Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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