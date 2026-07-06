Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch
Augsburg (ots)
Friedberg - Im Zeitraum von Donnerstag (11.06.2026) bis Sonntag (05.07.2026) brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Ernst-Mezger-Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich der Täter Zutritt zum Wohnanwesen durch eine Kellertüre. Der Beuteschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter Tel. 0821/323-3821 zu melden.
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