Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch und bittet um Mithilfe

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (02.07.2026) brachen Unbekannte im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 19:45 Uhr in ein Wohnhaus in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich zwei weibliche Tatverdächtige Zugang über eine zugezogene Haustür oder ein gekipptes Fenster. Die Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Garten. Anwohner beobachteten, wie die Unbekannten das Haus über die Eingangstür verließen. Der Beuteschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Täterbeschreibung Person 1: weiblich, braune Haare, Tanktop, weißgrüne kurze Hose Person 2: weiblich, weißes Kleid / Rock Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter Tel. 0821/323-3821 zu melden. Hinweis der Polizei: Bitte schließen und verriegeln Sie stets Türen und Fenster, auch wenn Sie nur kurz das Haus verlassen.

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