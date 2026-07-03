Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei führt Schwerpunktkontrollen durch

Augsburg (ots)

Augsburg - Am Donnerstag (02.07.2026) führten Beamte der Verkehrspolizei Augsburg Kontrollen in der Gögginger Straße / Morellstraße sowie im Unteren Talweg durch. Der Schwerpunkt lag hierbei auf Fahrradkontrollen. Ziel war es, den Radverkehr zu betrachten und über Gefahren und Schutzmöglichkeiten zu informieren. In der Zeit von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr beanstandete die Verkehrspolizei insgesamt 37 Verkehrsteilnehmer, wobei der Großteil Radfahrende waren. Bei den Beanstandungen handelte es sich in den meisten Fällen um Rotlichtverstöße. Ebenso ersteckte sich ein Großteil der Beanstandungen auf das falsche Befahren der Fahrbahnseite.

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