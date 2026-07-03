Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am Mittwoch (01.07.2026) gegen 21:00 Uhr entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter einen weißen Motorroller der Marke Piaggio in der Steinmetzstraße. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls eines Kraftrades. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
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