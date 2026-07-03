POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots) - Friedberg - Im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens im Rauschgiftbereich fand am Donnerstag, den 02.07.2026, ein Einsatz unter Leitung der Kriminalpolizei statt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurden Durchsuchungsbeschlüsse für insgesamt drei private Wohnobjekte, davon zwei in Augsburg und eines in Friedberg, erlassen und in den frühen Morgenstunden vollzogen. Die Wohnobjekte ...

mehr