Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (02.07.2026), gegen 00:00 Uhr beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter mehrere Autos in der Katzbachstraße. Die Fahrzeuge parkten ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Der oder die unbekannten Täter zerkratzten hier jeweils die rechte Fahrzeugseite. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an Kfz. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

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