Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Freitag (03.07.2026) war ein 40-Jähriger unter Alkoholeinfluss mit seinem Pkw in der Dieselstraße unterwegs. Gegen 01.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann und stellte dabei Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Der 40-Jährige hat die italienische Staatsangehörigkeit.

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