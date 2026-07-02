Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Klosterlechfeld B17, FRi Norden - Am Mittwoch (01.07.2026) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B17, Fahrrichtung Norden auf Höhe Klosterlechfeld.

Gegen 15:00 Uhr fuhr ein 65-Jähriger auf dem rechten Fahrstreifen der B17. Der 65-Jährige musste seine Geschwindigkeit aufgrund eines vorausfahrenden Autos verringern. Als der 65-Jährige stärker bremsen musste, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten und eine Leitbake.

Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro.

Die Autobahnpolizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 65-Jährigen.

Der 65-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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