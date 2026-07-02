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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen an Kfz

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Mittwoch (01.07.2026) im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere unbekannte Personen ein Auto in der Donauwörther Straße.

Der graue Opel stand ordnungsgemäß auf einem Parkplatz eines Discounters. Als der 52-Jährige Geschädigte zurück seinem Fahrzeug kehrte, stellte er einen frischen Kratzer an der hinteren rechten Fahrzeugtür fest.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Lechhausen - Im Zeitraum von Dienstag (30.06.2026), 19:00 Uhr, bis Mittwoch (01.07.2026), 14:00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen ein Auto in der Humboldtstraße. Der anthrazitfarbene VW stand ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Als der 41-Jährige Geschädigte zurück seinem Fahrzeug kehrte, stellte er Kratzer an der linken Fahrzeugtür fest.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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