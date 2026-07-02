PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch in Kleingartenanlage

Augsburg (ots)

   ---in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft---

Innenstadt - Am Mittwoch (01.07.2026), gegen 02:00 Uhr, beobachtete ein Passant zwei männliche Personen, wie sie sich Zugang zu einem Schrebergarten in der Riedingerstraße verschafften. Ein 58-Jähriger und ein 45-Jähriger stiegen hierbei über ein Fenster in eine Gartenhütte ein und entwendeten aus dieser Gegenstände. Beide Personen wurden noch vor Ort durch die Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Entsprechendes Diebesgut wurde bei den zwei Männern gefunden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurden der 58-Jährige sowie der 45-Jährige am Mittwoch (01.07.2026) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, setzte diesen jedoch gegen Meldeauflagen außer Vollzug. Der Beuteschaden liegt im mittleren zweistelligen Bereich. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls gegen die beiden Männer.

Der 58-Jährige und der 45-Jährige besitzen die polnische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 01.07.2026 – 16:13

    POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei nimmt Tatverdächtigen nach Betrugsversuch fest

    Augsburg (ots) - Oberndorf am Lech - Am vergangenen Donnerstag (25.06.2026) kontaktierte ein zunächst Unbekannter einen 70-jährigen Rentner und gab vor, dessen Buchsammlung für 80.000 Euro kaufen zu wollen. Noch am selben Tag suchte der Mann den Senior zu Hause auf, um die Sammlung zu sichten. Als Bedingung für das Geschäft forderte er vorab eine vermeintliche ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 16:12

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Dienstag (30.06.2026) verletzte ein 20-Jähriger einen 36-Jährigen in der Fuggerstraße. Gegen 23:30 Uhr kam es zwischen einem 20-Jährigen und einem 36-Jährigen zunächst zu einem verbalen Streit. Im späteren Verlauf schlug der 20-Jährige mehrfach auf den 36-Jährigen ein und schlug diesem zudem eine Glasflasche auf den Kopf. ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 16:12

    POL Schwaben Nord: 0993 - Polizei ermittelt nach Trunkenheits-/ und Drogenfahrten

    Augsburg (ots) - Hochfeld - Am Mittwoch (01.07.2026) gegen 02:45 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Auto in der Haunstetter Straße. Bei der Kontrolle durch die Polizei zeigte der 26-Jährige drogentypisches Verhalten. Während der Kontrolle versuchte der 26-Jährige zu flüchten, konnte aber nach wenigen Metern gestellt werden. Die Beamten unterbanden die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren