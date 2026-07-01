Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei nimmt Tatverdächtigen nach Betrugsversuch fest

Augsburg (ots)

--------- in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft ------------

Oberndorf am Lech - Am vergangenen Donnerstag (25.06.2026) kontaktierte ein zunächst Unbekannter einen 70-jährigen Rentner und gab vor, dessen Buchsammlung für 80.000 Euro kaufen zu wollen. Noch am selben Tag suchte der Mann den Senior zu Hause auf, um die Sammlung zu sichten. Als Bedingung für das Geschäft forderte er vorab eine vermeintliche Gebühr von rund 13.000 Euro. Die Überweisung dieser Summe konnte durch einen aufmerksamen Bankmitarbeiter gestoppt werden. Da der 70-Jährige hierdurch die Betrugsmasche durchschaute, verständigte er umgehend die Polizei. Als der Tatverdächtige am Montagnachmittag (29.06.2026) erneut bei dem 70-Jährigen erschien, um das Bargeld abzuholen, nahmen Beamte der Kriminalpolizei Dillingen ihn vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erließ das Amtsgericht Augsburg am Dienstag (30.06.2026) Haftbefehl wegen des Verdachts auf versuchten gewerbsmäßigen Betrug. Der 20-jährige Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Der 20-Jährige und der 70-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

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