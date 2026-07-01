Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (30.06.2026) verletzte ein 20-Jähriger einen 36-Jährigen in der Fuggerstraße. Gegen 23:30 Uhr kam es zwischen einem 20-Jährigen und einem 36-Jährigen zunächst zu einem verbalen Streit. Im späteren Verlauf schlug der 20-Jährige mehrfach auf den 36-Jährigen ein und schlug diesem zudem eine Glasflasche auf den Kopf. Anschließend flüchte der 20-Jährige, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung kurze Zeit später festgenommen werden. Der 36-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der 20-Jährige wurde auf Grund seines aggressiven Verhaltens in den Arrest des Polizeipräsidiums Schwaben Nord verbracht. Die Polizei ermittelt gegen den 20-Jährigen nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der 20-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit. Der 36-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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