Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0993 - Polizei ermittelt nach Trunkenheits-/ und Drogenfahrten

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am Mittwoch (01.07.2026) gegen 02:45 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Auto in der Haunstetter Straße. Bei der Kontrolle durch die Polizei zeigte der 26-Jährige drogentypisches Verhalten. Während der Kontrolle versuchte der 26-Jährige zu flüchten, konnte aber nach wenigen Metern gestellt werden. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes nach dem Straßenverkehrsgesetz. Der 26-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.

Haunstetten-Siebenbrunn - Am Dienstag (30.06.2026) war ein 54-Jähriger unter Alkoholeinfluss mit seinem Pkw in der Johann-Strauß-Straße unterwegs. Ein 54-Jähriger beobachtete gegen 21:30 Uhr, wie ein gleichaltriger Mann offensichtlich alkoholisiert in seinen Pkw stieg und anschließend die Johann-Strauß-Straße befuhr. Der Zeuge informierte daraufhin die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten beim 54-jährigen Fahrer starken Alkoholgeruch fest, auf dem Beifahrersitz befand sich eine geöffnete Bierflasche. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr in Folge Alkohols. Der 54-jährige Pkw-Fahrer hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell