Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Sonntag (28.06.2026), gegen 20:30 Uhr kam es am Helmut-Haller-Platz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 33-Jährigen und einem 27-Jährigen. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung verletzte der zunächst unbeteiligte 28-jährige Bruder des 27-Jährigen den 33-Jährigen mit einem Messer. Der 28-Jährige flüchtete und konnten unmittelbar nach dem Vorfall nicht mehr angetroffen werden, während der 27-jährige weiter auf den 33-jährigen einwirkte. Der 33-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden tatverdächtigen Brüder wurden im Rahmen der Fahndung am Montag (29.06.2026) festgenommen und in den Arrest der Polizei gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurden die beiden Tatverdächtigen am heutigen Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ jeweils Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 28-jährigen Mann und seinen 27-jährigen Bruder. Nähere Details zum Tathergang sind Bestandteil der aktuellen Ermittlungen. Der 28-Jährige, der 27-Jährige und der 33-Jährige besitzen die afghanische Staatsangerhörigkeit.

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