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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Montag (29.06.2026) kam es zum Brand einer Hecke in der Aichinger Straße. Gegen 18.30 Uhr entfernte ein 36-Jähriger Unkraut mit einem Bunsenbrenner. Hierbei fiel der Bunsenbrenner um und setzte eine angrenzende Hecke in Vollbrand. Dadurch wurde ein Rollladen des Mehrfamilienhauses beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der genaue Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den 36-Jährigen. Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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