PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr und weiterer Delikte

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (29.06.2026) kontrollierte die Polizei einen 14-Jährigen, der unter dem Einfluss von Alkohol auf einem gestohlenen Kleinkraftrad unterwegs war. Ein 51-Jähriger beobachtete gegen 15.00 Uhr den 14-Jährigen, der mit dem Kleinkraftrad die Reichenberger Straße befuhr. Das Kleinkraftrad war dem 51-Jährigen bereits am 27.06.2026 entwendet worden. Wenig später konnte der 51-Jährige den 14-Jährigen mit dem gestohlenen Kleinkraftrad antreffen und rief die Polizei hinzu. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei konnte bei dem 14-Jährigen starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Bei der Feststellung seiner Personalien beleidigte der Jugendliche die Polizeibeamten. Zudem war der 14-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Da der 14-Jährige einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde durch die Polizei eine Blutentnahme veranlasst. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls eines Kraftrades, Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohols, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie weiterer Delikte gegen den 14-Jährigen. Der 14-Jährige und der 51-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 30.06.2026 – 15:57

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstählen

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Im Zeitraum vom Freitag (26.06.2026), 16.45 Uhr bis Montag (29.06.2026), 05.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein E-Bike aus einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Quellenstraße. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein grünes Pedelec der Marke Kalkhoff. Dieses befand sich versperrt im gemeinschaftlichen Fahrradkeller. Der Beuteschaden liegt im unteren ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 15:45

    POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Betriebsunfall

    Augsburg (ots) - Donauwörth - Am Montag (29.06.2026) kam es zu einem folgenschweren Unfall auf einem Betriebsgelände in der Nördlinger Straße. Gegen 08.00 Uhr geriet ein 64-Jähriger mit seinem Arm in ein Förderband und verletzte sich hierdurch schwer. Er kam anschließend in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Dillingen hat vor Ort die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 15:44

    POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei ermittelt nach Verkehrsunfall

    Augsburg (ots) - A8 FR Stuttgart / AS Zusmarshausen - Am Samstag (28.06.2026) ereignete sich ein Unfall im Stauende auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart Höhe der Anschlussstelle Zusmarshausen. Gegen 08.15 Uhr übersah eine 62-jährige Autofahrerin das Stauende und kollidierte mit den Fahrzeugen einer 62-jährigen und eines 53-jährigen Autofahrers. Die 62-Jährige, welche auf das Stauende auffuhr, wurde durch den Unfall ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren