Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr und weiterer Delikte

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (29.06.2026) kontrollierte die Polizei einen 14-Jährigen, der unter dem Einfluss von Alkohol auf einem gestohlenen Kleinkraftrad unterwegs war. Ein 51-Jähriger beobachtete gegen 15.00 Uhr den 14-Jährigen, der mit dem Kleinkraftrad die Reichenberger Straße befuhr. Das Kleinkraftrad war dem 51-Jährigen bereits am 27.06.2026 entwendet worden. Wenig später konnte der 51-Jährige den 14-Jährigen mit dem gestohlenen Kleinkraftrad antreffen und rief die Polizei hinzu. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei konnte bei dem 14-Jährigen starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Bei der Feststellung seiner Personalien beleidigte der Jugendliche die Polizeibeamten. Zudem war der 14-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Da der 14-Jährige einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde durch die Polizei eine Blutentnahme veranlasst. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls eines Kraftrades, Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohols, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie weiterer Delikte gegen den 14-Jährigen. Der 14-Jährige und der 51-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit

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