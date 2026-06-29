Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Betriebsunfall
Augsburg (ots)
Donauwörth - Am Montag (29.06.2026) kam es zu einem folgenschweren Unfall auf einem Betriebsgelände in der Nördlinger Straße. Gegen 08.00 Uhr geriet ein 64-Jähriger mit seinem Arm in ein Förderband und verletzte sich hierdurch schwer. Er kam anschließend in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Dillingen hat vor Ort die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.
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