Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach tödlichem Unfall

Augsburg (ots)

Kissing - Am Samstag (27.06.206) kam es zu einem tödlichen Unfall am Lechufer Höhe Auensee. Gegen 18.15 Uhr ging ein 24-jähriger Nichtschwimmer am Lechufer spazieren und stürzte alleinbeteiligt in diesen. Weitere anwesende Personen konnten den 24-Jährigen nach geraumer Zeit aus dem Wasser retten. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 24-Jährige im Nachgang im Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der 24-Jährige besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.

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