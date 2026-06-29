Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach tödlichem Unfall
Augsburg (ots)
Kissing - Am Samstag (27.06.206) kam es zu einem tödlichen Unfall am Lechufer Höhe Auensee. Gegen 18.15 Uhr ging ein 24-jähriger Nichtschwimmer am Lechufer spazieren und stürzte alleinbeteiligt in diesen. Weitere anwesende Personen konnten den 24-Jährigen nach geraumer Zeit aus dem Wasser retten. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 24-Jährige im Nachgang im Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der 24-Jährige besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.
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