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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach tödlichem Unfall

Augsburg (ots)

Kissing - Am Samstag (27.06.206) kam es zu einem tödlichen Unfall am Lechufer Höhe Auensee. Gegen 18.15 Uhr ging ein 24-jähriger Nichtschwimmer am Lechufer spazieren und stürzte alleinbeteiligt in diesen. Weitere anwesende Personen konnten den 24-Jährigen nach geraumer Zeit aus dem Wasser retten. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 24-Jährige im Nachgang im Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der 24-Jährige besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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  • 29.06.2026 – 15:40

    POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach tödlichem Unfall

    Augsburg (ots) - Kissing - Am Freitag (26.06.206) kam es zu einem tödlichen Unfall am Lechufer Höhe Auensee. Gegen 15.45 Uhr kletterte ein 54-Jähriger auf den Steinen am Lechufer umher, rutsche ab und fiel in diesen. Weiter anwesende Personen konnten den 54-Jährigen erst nach geraumer Zeit aus dem Wasser befreien. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 54-Jährige im Nachgang im Krankenhaus. ...

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