Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (27.06.2026), gegen 18:00 Uhr, griff ein 27-jähriger Mann in der Fuggerstraße Polizeibeamte an, nachdem er kontrolliert werden sollte. Der 27-Jährige wurde dabei beobachtet, wie er augenscheinlich Betäubungsmittel verkaufte. Bei der anschließenden Kontrolle flüchtete er zunächst, konnte aber gestellt werden. Hierbei biss er einen Polizeibeamten in den Unterarm. Der Polizeibeamte wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands und wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetzt. Der 27-Jährige besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit.

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