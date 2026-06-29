Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Samstag (27.06.2026), gegen 18:00 Uhr, griff ein 27-jähriger Mann in der Fuggerstraße Polizeibeamte an, nachdem er kontrolliert werden sollte. Der 27-Jährige wurde dabei beobachtet, wie er augenscheinlich Betäubungsmittel verkaufte. Bei der anschließenden Kontrolle flüchtete er zunächst, konnte aber gestellt werden. Hierbei biss er einen Polizeibeamten in den Unterarm. Der Polizeibeamte wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands und wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetzt. Der 27-Jährige besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell