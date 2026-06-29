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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (26.06.2026) kam es zu einer Sachbeschädigung in der Ladehofstraße. Gegen 20:45 Uhr besprühte ein 15-Jähriger eine Wand eines Friedhofgebäudes. Hierbei konnte er auf frischer Tat festgestellt werden. Der Sachschaden kann bislang noch nicht abgeschätzt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und prüft derzeit, ob der 15-Jährige noch für weitere Sachbeschädigungen in Betracht kommt. Der 15-Jährige besitzt die serbische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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