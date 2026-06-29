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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (28.06.2026) verletzt und beleidigte ein 54-Jähriger einen 25-Jährigen am Königsplatz. Gegen 21.45 Uhr rempelte der 54-Jährige den 25-Jährigen grundlos am dortigen Bahnsteig an. Zudem beleidigte er diesen. Der 54-Jährige entfernte sich zunächst unerkannt. Mit Hilfe der stationären Videoüberwachung am Königsplatz konnte der 54-Jährige im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung am Rathausplatz identifiziert und angetroffen werden. Der 25-Jährige wurde durch den Vorfall leicht verletzt. Die Polizei ermittelt gegen den 54-Jährigen nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung. Der 54-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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