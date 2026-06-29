Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Erregung öffentlichen Ärgernisses

Augsburg (ots)

Hammerschmiede - Am Samstag (27.06.2026) vollzogen ein 48-Jähriger und eine 40-Jährige Geschlechtsverkehr im Autobahnsee. Im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr, beobachteten Passanten, wie der 48-Jährige und die 40-Jährige mehrfach Geschlechtsverkehr im See hatten. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich auch Familien mit Kindern am See. Die Polizei ermittelt nun gegen den 48-Jährigen und die 40-Jährige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der 0821/323-2310 zu melden. Der 48-Jährige und die 40-Jährige besitzen die ukrainische Staatsangehörigkeit.

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