Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt
Augsburg (ots)
--------- in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft ------------
Innenstadt - Am Sonntag (28.06.2026), gegen 04.00 Uhr, kam es in der Straße Untere Jakobermauer zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Hierbei verletzte ein 28-Jähriger Mann einen 25-Jährigen und einen weiteren 29-Jährigen mit einem Messer. Nur durch die Gegenwehr des 25-Jährigen und des 29-Jährigen konnte der 28-Jährige entwaffnet und überwältigt werden. Alle drei Männer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 28-Jährige am Montag (29.06.2026) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 28-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 28-jährigen Mann. Nähere Details zum Tathergang sind Bestandteil der aktuellen Ermittlungen. Der 28-Jährige besitzt die brasilianische Staatsangehörigkeit. Der 25-Jährige besitzt die deutsch-russische Staatsangehörigkeit und der 29-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell